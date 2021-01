Confirmado: se está desarrollando GTA VI y Red Dead Redemption 3

Después de muchos años, se confirma que las sagas de los principales juegos de Rockstar Games se encuentran en desarrollo.

En este 2021, se cumplirán 8 años desde que el popular juego Grand Theft Auto V salió al mercado, marcando un punto histórico en la industria de los videojuegos con este título que sigue vigente, pero de igual manera, son varios años en los que los aficionados han pedido una continuidad de la saga. Ahora desde Rockstar confirmaron que tanto GTA VI, como Red Dead Redemption están en desarrollo.

La primera información que se conoció fue gracias a la web de esta desarrolladora, donde se publicaron una gran cantidad de ofertas de trabajo para trabajar directamente con estos dos títulos. Además, una de las voces oficiales de la compañía invitó a los que se destaquen en el desarrollo de juegos a que hagan parte del equipo.

Jim Jagger, director de animación de Rockstar Games publicó en su cuenta de Twitter: «Animadores, ¿por qué no empezar el año uniéndose a un equipo amistoso y colaborador, trabajando en proyectos increíbles como RDR y GTA? Si estás interesado, ¡nos encantaría saber de ti!», adjuntando las más de 70 ofertas de empleo de Rockstar en los diferentes estudios situados alrededor del mundo.

Animators, why not kickstart the year by joining a friendly, collaborative team, working on amazing projects like RDR and GTA? If you’re interested, we'd love to hear from you!https://t.co/U1hqt19oKH#gamedevjobs #gamedev #animationjobs pic.twitter.com/l7t4voKhWO

— Jim Jagger (@JimJagger) January 8, 2021