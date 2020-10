Con Facebook podrás jugar videojuegos sin descargarlos

Desde este lunes, Facebook ha lanzado la opción de jugar directamente desde la red social sin necesidad de descargas adicionales.

Facebook Gaming sigue ganando terreno en la escena de los videojuegos, pues este lunes ha lanzado oficialmente los videojuegos que estarán en la nube y se podrán jugar directamente en esta red social sin necesidad de descargarlos. Al mejor estilo de Google Stadia y xCloud de Microsoft los usuarios podrán acceder a los primeros juegos disponibles que son Asphalt 9: Legends y Mobile Legends: Adventure.

Esto no quiere decir que sea un servicio separado de Facebook y del sitio de los creadores de contenido en la ventana de gaming, sino que se integra directamente en la plataforma. Incluso, en el comunicado donde se anuncia el lanzamiento hacen énfasis en que esperan que los usuarios se redirijan a los juegos desde el feed de noticias, por lo que todo sigue siendo parte de lo mismo.

Los títulos de la firma de Menlo Park incluyen “Asphalt 9: Legends”, “Mobile Legends: Adventure”, “PGA Tour Golf Shootout”, “Solitaire: Arthur’s Tale” y “WWE SuperCard”, todos ellos disponibles desde esta misma semana en teléfonos Android (beta) y en la web. No estarán disponibles en dispositivos iOS, de momento.

Si bien Facebook ya ofrecía una cantidad considerable de juegos en su modalidad de ‘instant games’, los juegos que se vendrán añadiendo serán títulos en streaming, que son más elaborados y que permiten al usuario entrar en el modo multijugador. Además, se podrán usar personajes personalizados específicamente para Facebook Gaming sin depender de la cuenta normal de un usuario.

Introducing our take on cloud gaming where we hope to make it easier to play games instantly on Facebook Gaming.

Check out the things we’re doing (and not doing) with our new cloud gaming platform via @Jason_Rubin 👉 https://t.co/bbh00OPK8h pic.twitter.com/QEo86sX9Vl

— Facebook Gaming (@FacebookGaming) October 26, 2020