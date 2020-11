COD Mobile: las novedades que tendrá la temporada 12

Mayor armamento y un nuevo mapa entre lo más relevante que tendrá la nueva temporada del Call of Duty para dispositivos móviles.

Después de varias semanas con teasers sobre lo que serían las novedades de la nueva temporada del Call of Duty: Mobile, finalmente desde Activision y TiMi Studios revelaron importantes detalles de lo que será esta actualización, comenzando por que esta recibirá el nombre de Going Dark y que estará disponible a partir de esta misma semana, específicamente, el 11 de noviembre.

Además de todo el contenido cosmético y los gestos que se añaden regularmente cada temporada – que estarán directamente relacionados con elementos militares – habrán importantes novedades en cuanto a armamento, como el escudo balístico que representa una gran ventaja a la hora de tener que hacer frente a los 1 vs. 1.

También se confirma la aparición de un nuevo mapa: Hackney Yard, que ya es un clásico entre los otros juegos de la franquicia de Activision. Cabe recordar que desde hace varias semanas se viene hablando de lo que sería la inclusión del modo nocturno en varios mapas ya disponibles, simulando a lo que se realizó en Warzone para el evento de Halloween.

Por último, se añadirá una nueva clase para el modo battle royale, Reffite, que repara de forma pasiva e incrementa la duración de la armadura y que de cierta manera ayuda a reducir el impacto de las balas y que fue presentado a través de un video en las redes sociales oficiales de COD: Mobile.

🛡👌🏼 Be ready for any fight by gearing up on those shield plates for you and your squad!⁣

⁣

🆕 New Battle Royale Class, Refitter is coming to #CODMobile in the next season! pic.twitter.com/iKIMYrXhaG

— Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) November 9, 2020