Auronplay eligió equipo en Colombia: “Me quieren enviar una camiseta”

Auronplay, el streamer de habla hispana más visto en el mundo, habló en su canal de Twitch sobre Millonarios y el club ya se comunicó con él.

Uno de los streamers más importantes del mundo ahora mismo, el español Raúl Álvarez Genes, mejor conocido como Auronplay, mencionó a Millonarios en sus directos a través de la plataforma de Twitch y desde el club no se han dormido en los laureles; aprovecharon para contactarlo directamente, haciendo que sienta afinidad por el cuadro ‘Embajador’.

Todo comenzó con una donación de un hincha del equipo y seguidor del streamer. “Hola Auron, soy de Bogotá, Colombia. Hoy se confirmó el fichaje de Fernando Uribe para Millonarios FC, equipo del que soy hincha. ¿Nos podrías mandar tu bendición a todos los hinchas y al equipo para que quedemos campeones este semestre? Vamos Millos“.

A lo que el streamer respondió. “Claro que sí. Millonarios Fútbol Club, enhorabuena por ese gran fichaje“, dando la bendición en catalán al club capitalino, “ojalá ganéis todo“, remató. Después de esto, el equipo de mercadeo de Millonarios no se quedó quieto y lo contactó, con el objetivo de hacerle llegar una camiseta hasta España y que los colores del conjunto seas vistos por cientos de miles que ven a Auronplay a diario.

“Ayer, alguien me envió unos bits para que felicitara a Millonarios FC, que es un club de fútbol de Colombia. Envié el saludo y me siguieron en Twitter y tienen muchos seguidores. Creo que me quieren enviar una camiseta o algo así, que la recibiré con gusto y os la enseñaré“, dijo en su más reciente trasmisión.