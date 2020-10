Apex Legends estaría preparando un modo arena

Filtraciones han revelado que Respawn viene trabajando en un nuevo modo de juego para Apex Legends, más allá del battle royale que los caracteriza.

Un poco más de año y medio completa el juego Apex Legends, un battle royale desarrollado por Respawn que ha logrado mantenerse entre los casos de éxito en la industria y que ha entregado varios modos de juego en ese tiempo, aunque todos han sido por tiempo limitado y en muy pocos casos no tiene relación con su modo principal. Sin embargo, un modo arena podría estar llegando próximamente.

De acuerdo a uno de los mineros de datos más confiable de la comunidad, Shrutgal, durante esta temporada de Halloween y Navidad, se vienen varios eventos con LTM (modos de tiempo limitado, en sus siglas en inglés), pero dejó saber a la comunidad que en la desarrolladora estarían trabajando en un nuevo modo y totalmente diferente a lo visto hasta ahora en Apex.

Lo revelado en las filtraciones, es que se añadieron nuevos botones a la interfaz con los cuales se iniciarían las partidas en el modo arena. Sin embargo, no hay mucha información adicional y se especula que podría ponerse en marcha hasta 2021. Señaló que es posible que se busque añadir a este modo la función de curación rápida como en el LTM Flashpoint.

Code was added with the 6.1 patch to support UI slots on the “Play” menu for a new “Arena” mode.

Wondering if they’re planning to transfer the Flashpoint-style healing into a smaller arena-sized squads mode. Would greatly help warming up and training for Apex. pic.twitter.com/K02xMcdKSu

— Shrugtal (@shrugtal) October 12, 2020