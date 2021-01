¿Apex Legends añadirá un modo Solos en Rankeds?

Desde la desarrolladora han dejado la puerta abierta al regreso del Modo Solos y una filtración habría revelado que se trabaja para rankeds.

La temporada 7 de Apex Legends ha sido una de las favoritas para los fans del battle royale, por lo que faltando poco más de dos semanas para que esta llegue a su fin, los jugadores están expectantes por lo que podría traer la nueva entrega del juego de Respawn. Si bien todavía no hay información oficial, hay varias filtraciones que mostrarían lo que será la temporada 8.

Uno de los hallazgos más importantes, ha sido el posible regreso del modo solos, que se vio durante la temporada 2, pero que no volvió a aparecer en el juego. De acuerdo a la información filtrada por el minero de datos SomeoneWhoLeaks a través de Dexerto, es que aparecen archivos que se relacionan con este modo de juego, pero en el modo competitivo (rankeds).

Sin embargo, tanto el mismo filtrador como otros ‘dataminers’, han remarcado que el hecho de que este código apareciera, no quiere decir que se incluirá en el juego. Además, explican que sería muy extraño añadir un modo competitivo sin haberlo puesto normal antes, pues esto lo que provocaría es que los nuevos jugadores no se sientan a gusto con el juego.

Recientemente, los desarrolladores de Apex Legends han manifestado que no tienen en mente que regrese el modo Solos, al menos próximamente, por lo que esta información se trataría simplemente de un modo de juego que se mantiene en modo de prueba.

For the first time in #ApexLegends history, there are three unique maps in rotation.

Favorite? pic.twitter.com/ZbTcA3dd2b

— Apex Legends News (@TitanfallBlog) January 15, 2021