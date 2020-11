6 millones de dólares: el fichaje más caro en la historia de LCS

TSM ha desembolsado 6 millones de dólares por ‘SwordArt‘, fichando al jugador de esports más caro de la historia en el continente.

El Team Solo-Mid, ha confirmado el fichaje de Hu “SwordArt” Shuo-Chieh, quien en el pasado mundial de League of Legends, alcanzó la final del campeonato con el equipo de Suning, pero más allá de la relevancia de este jugador, es noticia por el contrato que ha firmado, pues el taiwanés recibirá un salario de 6 millones de dólares por dos años, marcando una cifra récord en la industria.

De acuerdo al portal Laucher, el sitio de esports del diario The Washington Post, el único acuerdo que se aproxima a estas cifras es el de Dignitas hace un par de años por el surcoreano Heo “Huni” Seung-hoon, por quien se pagó cerca de 2,3 millones de euros por dos años, por lo que este fichaje podría revolucionar lo que es el mercado de fichajes en territorio americano.

Además, el dueño de TSM, Andy Dinh, considera que no es un un precio elevado, diciendo que es “una inversión realmente pequeña”, asegurando que el camino de los esports estará a la par de los deportes tradicionales, comparando sus inversiones con los de los Dallas Cowboys, Real Madrid o FC Barcelona.

“Mi tesis de inversión es que los equipos que ganan construyen dólares en el camino… equipos que crean un legado, una gran base de fans y consistencia de victorias. Así que tiene sentido que TSM gaste estos dólares para reclutar jugadores”, dijo Dihn sobre esta inversión que seguro marcará un antes y un después, como lo fue la venta de Paul Pogba al Mánchester United en el fútbol.

Sobre este fichaje, dijo que espera que la escena norteamericana pueda competir de mejor manera ante los mejores equipos del mundo. “Estoy muy emocionado por la trayectoria de América del Norte. Los equipos generalmente están en desventaja debido al talento natural. Tienen menos con lo que trabajar. Creo que la inversión que hicimos, y las de otros equipos, hacen que nuestro equipo y nuestra región sea realmente seria”.

Six-time regional champion. 2020 Worlds finalist. We’ve faced him on the rift before, but now it’s time for him to lead us to victory.

Welcome to TSM, SwordArt 🤝 (Pending Riot approval) pic.twitter.com/kQn1LcP8Rk

— TSM (@TSM) November 26, 2020