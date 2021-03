Yeison Tolosa y la molestia que le causó a Alfredo Arias, el DT de Deportivo Cali

Sucedió cuando regresó a Deportivo Cali de su préstamo en Atlético Bucaramanga. El mismo Yeison Tolosa lo contó en entrevista en El Corrillo de Mao. Ya es tema superado. El futbolista anda bien y es tenido en cuenta por el cuerpo técnico.

“Cuando llegué el profe lo primero que me dijo fue que debía mejorar mi contextura, que debía dedicarle más tiempo al gimnasio y volverme más profesional. Esas fueron las primeras palabras que me dijo”, contó Yeison Tolosa. Así empezó su nueva experiencia con el cuadro verdiblanco en el que es canterano y del que alguna vez salió hacia el FC Barcelona a mostrarse en unos entrenamientos.

▶: Guillermo de Amores, el PF y las suspensiones confirmadas en Deportivo Cali

▶: Michael Ortega y Deportivo Cali. ¡Lo último, contado por el futbolista!

▶: Marco Pérez, su meta goleadora con Deportivo Cali y la razón de su sequía

Luego de no tener lugar y salir cedido a Atlético Bucaramanga, en Deportivo Cali se tomó la decisión de su regreso. “Cuando llegué me dio muy duro porque el profe Alfredo Arias es muy estricto. Poco a poco ha sido un proceso muy enriquecedor. Me ha dado herramientas que yo no utilizaba”, dijo.

Y concluyó contando la anécdota de lo sucedido: “Al profe Alfredo Arias le molestaba que yo no fuera con constancia al gimnasio, pero ahora ya he tomado mucho esa rutina. En el grupo tenemos muy buenos ejemplo porque es un grupo muy sano”, dijo el futbolista de 21 años y 15 partidos profesionales a nivel de Liga.

En lo que va de 2021, el DT Alfredo Arias lo convocó a 4 partidos. Ya le dio acción en un par. Yeison Tolosa jugó ante Junior y Alianza Petrolera. Fueron 11 y 12 minutos en cancha, respectivamente. Poco a poco se va acercando a lo que el DT pretende de él y de los futbolistas en su posición.

Lo que contó Yeison Tolosa sobre su situación con el DT de Deportivo Cali