El exmediocampista del Deportivo Cali, Máyer Candelo, mostró su gusto por dirigir al equipo del cual es hincha y contó algún acercamiento que tuvo con la dirigencia hace un par de meses.

La primera y única experiencia como técnico para el caleño, de 44 años, le llegó en 2019 con el Cortuluá. En dicha travesía estuvo acompañado por Darío “Chusco” Sierra y Hector Hurtado.

“Yo desde que nací estoy listo para lo que sea, todas las oportunidades las he aprovechado en mi vida, si en el futuro se da la oportunidad de dirigir al Cali, estoy preparado y siempre nací con ese escudo para ir a la guerra”, señaló en charla con el Súper Combo de Cali (RCN).

¿Estuvo cerca de llegar al banco Azucarero? “Yo nunca hablé con el presidente, me llamó una persona y me dijo que podría haber una posibilidad, me preguntaron con quién trabajaba y di mi cuerpo técnico pero hasta ahí llegó todo, posteriormente llegó el profesor Arias“

El sentimiento por el equipo siempre ha sido el mismo. Cuando puede ir al estadio se hace en los palcos para observar los partidos y eso es lo que más disfruta. “Me guste o no, lo critique o no, siempre seré hincha del equipo”, recalcó.

Las declaraciones llegan en el momento más crucial del Deportivo Cali en la Conmebol Sudamericana. Este martes se definirá su continuidad en el torneo internacional frente al Deportes Tolima. De no darse una victoria se podría hablar de la primera decepción del cuadro Verdiblanco en la temporada.

“Los mensajes pueden ser de doble filo, la verdad sólo la sabe el DT, nosotros podemos especular, la única verdad está al final del partido con el resultado, no sabemos si la nómina que ponga el DT sea para voltear la serie o no”, concluyó.