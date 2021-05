Respuesta de su representante: ¡Nicolás Benedetti y Deportivo Cali!

Se acerca otro mercado de fichajes y en Deportivo Cali vuelve a surgir el rumor. ¿Es posible pensar en un regreso de Nicolás Benedetti? Al respecto habló el representante.

Daniel Azcárate, quien también fue miembro del Comité Ejecutivo del equipo en su momento, es quien hace varios años está a cargo de la representación de Nicolás Benedetti. De su mano se dio la transferencia al Club América en el que ya cumple un par de años. Viene de protagonizar una temporada con poca acción (4 partidos) debido a algunas lesiones.

▶: El primer gol de Déiber Caicedo en la MLS

▶: “Benedetti está feliz en México, el técnico y el club cuentan con él”

▶: “Amenazaron con descalificar a Deportivo Cali y Deportes Tolima si no juegan”

Quizá por eso nació el rumor de un posible regreso. La pregunta sobre la validez de esa versión se la hicieron a Daniel Azcárate en Deportes Sin Tapujos (On Radio Cali): “Esa información es falsa. Nicolás está bien en el América, contento, está creciendo, se siente bien en México. Ojalá en algún momento se pueda dar el regreso al Deportivo Cali. En varias ocasiones me han preguntado lo mismo y la he desmentido por completo”.

Así que queda claro que el futbolista y su entorno sí piensan en un regreso al club en el que se dio su debut como profesional, pero no en este momento: “Nico quiere seguir creciendo a nivel internacional y por ahora está descartado. Él tiene dos años y medio más de contrato con el equipo”.

Finalmente y refiriéndose al futuro del futbolista que anotó 26 goles con la camiseta de Deportivo Cali, su representante dijo: “Siempre hemos estado abiertos a cualquier posibilidad que deportivamente beneficie a Nicolás. Hoy por hoy la única información es que debe regresar a la institución a hacer la pretemporada como cualquier jugador del club. El cuerpo técnico lo tiene en cuenta y el club está muy contento con él. Infortunadamente ha tenido una serie de lesiones que le han impedido esa continuidad, pero de resto, estamos al 100% con el club y con el cuerpo técnico”.