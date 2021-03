FOTO: DIMAYOR

Luego de lo sucedido ante Santa Fe en el partido que Deportivo Cali empató y tuvo un penalti en contra por una acción que Alfredo Arias asegura que no debió pitarse, el DT habló del arbitraje en el fútbol colombiano.

Lo hizo en entrevista con el diario El País: “Quiero no creer que los árbitros vengan a perjudicar a Deportivo Cali. No sé por qué no se va a revisar en el VAR jugadas en contra de nosotros. En Colombia hay una resignación que los arbitrajes pueden ser equivocados. Debe haber una revisión de lo que es el nivel del arbitraje en el país. Todos los actores debemos tener las mismas garantías”, fue lo que dijo exactamente el DT del cuadro verdiblanco.

Alfredo Arias cree que Deportivo Cali no las tuvo en el juego ante Santa Fe. Al menos no en la acción en la que se cobró penalti por mano de Darwin Andrade. “El penalti tuvo una interpretación errónea. La he mirado varias veces. Creo que el VAR está para dar justicia, es imposible que de espalda, la pelota le pegue en la nalga y no le dé en la mano”, insistió el entrenador.

