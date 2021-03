¿Quién es Daniel Luna, la sorpresa de Deportivo Cali en el clásico?

Alfredo Arias sorprendió con la titular de Deportivo Cali para el clásico. ¡Oportunidad para Daniel Luna! Finalmente Jhon Vásquez no estará ni siquiera en la suplencia. Es el turno del canterano de 17 años que todavía está en el colegio (cursa grado 11).

Nuevamente y fiel a su filosofía, Deportivo Cali recurre a su cantera para suplir alguna baja. Esta es la de Jhon Vásquez, el habitual titular en la fase ofensiva del equipo, que jugó siempre en las primeras jornadas y cayó lastimado hace un par de jornadas. Tiene una dolencia muscular que lo sacó de la visita a Once Caldas y ahora también del clásico.

Sin él, es el turno de Daniel Luna. Él es canterano. Caleño. Tiene 17 años y lleva 6 en la cantera de Deportivo Cali. Llegó luego de destacarse en la satélite Andrés Sanín. Es volante creativo, zurdo y lleva un par de años acercándose al cuadro profesional. Dice estar listo para asumir el reto. Tiene la confianza al 100% y eso es lo que ha visto el DT Alfredo Arias. Por eso la decisión de jugársela por él.

Daniel Luna estará en el clásico en el estadio de Deportivo Cali. Será el debut para él. Ya estuvo convocado en la visita a Once Caldas. No tuvo la chance de jugar. Ahora sí. Va de arranque y nada menos que ante América. ¡Oportunidad de oro!

“Cuando llegué a la cantera mi ejemplo a seguir era Nicolás Benedetti. Él me ayuda mucho y me aconseja. Lo mismo me pasó con Agustín Palavecino”, dijo recientemente en entrevista con el Súper Combo (RCN Radio).

Ficha técnica de Deportivo Cali vs. América

Deportivo Cali: Guillermo de Amores; Hárold Gómez, Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Carlos Robles, Kevin Velasco; Daniel Luna, Yeison Tolosa y Marco Pérez.

DT. Alfredo Arias.

Suplentes: Humberto Acevedo, Eduar Caicedo, Juan Camilo Angulo, Andrés Balanta, Andrés Colorado, Andrés Arroyo y Ángelo Rodríguez.

América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Kevin Andrade, Pablo Ortiz; Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera; Santiago Moreno, Jeison Lucumí y Adrián Ramos.

DT. Juan Cruz Real.

Suplentes: Diego Novoa, Nicolás Giraldo, Daniel Quiñones, Rodrigo Ureña, Luis Francisco Sánchez, Duván Vergara y Díber Cambindo.

Árbitro: Jhon Hinestroza.

Estadio: Deportivo Cali.