¿Qué pasó entre Wilmar Roldán y los futbolistas de Deportivo Cali?

Durante el partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga (victoria visitante por 1-2), el árbitro Wilmar Roldán fue protagonista de un par de acciones que no pasaron inadvertidas en aficionados y exárbitros.

Los comentarios al respecto se hicieron presentes a través de redes sociales. Más allá del resultado (triunfo visitante que lo deja liderando la Liga BetPlay II-2021), el partido dejó comentarios por procederes de Wilmar Roldán. El árbitro que impartió justicia en el estadio de Deportivo Cali tuvo un par de actitudes que hoy son cuestión de análisis e incluso generan el pedido de algún tipo de sanción para él.

Wilmer Barahona, árbitro que estuvo activo durante 15 años en el fútbol profesional y hoy es analista arbitral, publicó al respecto en sus redes sociales: “Minuto 15: No sé si observé bien, pero terrible lo de Roldán, le colocó el brazo en el pecho de Menosse, casi lo hace caer”.

Luego insistió con otro mensaje. “Si se confirma que el árbitro Wilmar Roldán empujó al defensa Hernán Menosse de Deportivo Cali, debe ser sancionado. Los jugadores son sancionados cuando empujan al árbitro, igualmente y mucho más, si lo hace el árbitro”.

Por la misma línea apareció José Borda, otro árbitro que fue profesional en el fútbol colombiano. Él adjuntó pantallazos de lo observado y escribió: “ES ÁRBITRO, NO PAPÁ. Dos actitudes agresivas tuvo Wilmar Roldán en el juego Deportivo Cali vs Bucaramanga. Encaró y empujó a Menosse y le pegó un manotazo a Preciado en el brazo. Feo que Roldán regañe y le pegue a los jugadores él es el árbitro y no el papá”.

Dos actitudes agresivas tuvo Wilmar Roldán en el juego Cali vs Bucaramanga. Encaró y empujó a Menosse y le pegó un manotazo a Preciado en el brazo. Feo que Roldán regañe y le pegue a los jugadores él es el árbitro y no el papá. pic.twitter.com/8z7P4tGoEu — joseborda (@joseborda1) August 1, 2021