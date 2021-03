¿Qué dijo el DT de Deportivo Cali del clásico con América?

Alfredo Arias afrontará su tercer clásico con Deportivo Cali. Está invicto en esos cruces con América (triunfo y empate). Volverá a dirigirlo con el equipo en condición de local y así habló.

“Desde que se acabó el partido en Manizales, todos estamos pensando en el próximo rival. Es el clásico rival y eso es un aditamento especial. Vale 3 puntos, pero no hay duda que es diferente y marca situaciones. Le damos la importancia que tiene. Es un clásico ante un rival que viene de ser campeón y entonces tenemos que mejorar nuestra actuación para superarlo. Nosotros vamos a salir a ganar, seguramente ellos también. Vamos a ir por los 3 puntos desde el minuto 1 al 90. Después los que deciden son los jugadores. Confío mucho en ellos, en la regularidad que han tenido y valoro que me regalen 11 fechas primero. Les agradezco estar en esta situación. Nunca me tocó vivirla”, fue lo primero que dijo el DT.

▶: ¿Vuelve Juan Camilo Angulo en el clásico?

▶: El día en que Gastón Rodríguez le marcó a Deportivo Cali

▶: Deportivo Cali: ¿Cuántos goles hizo Gastón Rodríguez con Alfredo Arias como DT?

Luego agregó: “Uno quiere ganar, no solo el clásico sino todos los partidos. El clásico uno lo quiere ganar más. He tenido la suerte de estar en equipos que tienen clásicos grandes y en todos lados hemos tratado de defender el escudo que nos tocaba, el honor, la gloria y más que nada la historia de cada club. Nosotros más que nadie sabemos que cuando entremos a la cancha es más que un partido y trataremos de jugarlo muy bien y de correr más que el rival para ganar”.

Otra de sus declaraciones sobre el clásico fue: “No sé lo que va a hacer el América. Debemos estar preparados para que nos presionen o que nos esperen en ¾ de cancha. Sé lo que tenemos que hacer nosotros. Hay que correr más y vencerlos en cada uno de los duelos y eso no lo puedo hacer yo, ya no lo sé hacer. Hoy en día los jugadores míos son los que deben solventar esa situación”.

Para terminar dijo: “Si hay una característica que tienen los clásicos en todo el mundo es que no hay favoritos. Como estamos en la tabla no debe desconcentrarnos, ni perjudicarnos. No debemos perder la actitud. Está en nosotros si nos va a perjudicar o beneficiar. Favorito no hay. Vamos a tener que jugar muy bien y correr mucho para vencer al rival de vecindario”.

Los clásicos que dirigió Alfredo Arias con Deportivo Cali

-Febrero 9 de 2020: 2-1 en el estadio Deportivo Cali (Agustín Palavecino y Carlos Lizarazo; Duván Vergara).

-Marzo 1 de 2020: 1-1 en el Pascual Guerrero (Andrés Colorado; Carlos Sierra).

Últimos 5 partidos entre Deportivo Cali y América