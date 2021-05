Presidente de Dimayor da la que sería la fecha para Deportivo Cali vs. Deportes Tolima

Queda por definirse al último semifinalista de la Liga BetPlay. Saldrá del duelo entre Deportivo Cali y Deportes Tolima que todavía no tiene fecha definida. Al respecto habló Fernando Jaramillo, el presidente de la Dimayor.

“La situación no es fácil. Ayer hubo un Consejo de Seguridad para determinar si se podía jugar hoy (domingo) y la determinación fue que no por recomendación de la policía y de las autoridades locales de Palmira. También pensamos en jugarlo en Pereira u otra plaza pero fue imposible porque la movilización de Cali no era fácil. Lo otro es que Tolima tiene compromiso internacional el miércoles. Eso nos limita también la próxima semana”, fue lo primero que aclaró el directivo sobre el partido que estaba programado para jugarse el sábado anterior en el estadio de Deportivo Cali.

Fue imposible llevarlo a cabo por las alteraciones del orden público que se viven en el departamento del Valle del Cauca. Entonces ni ese día ni el siguiente. Incluso el plantel de Deportes Tolima regresó a su ciudad de origen, ante la imposibilidad de la realización del compromiso.

¿Entonces cuándo se juega? “Creo que mañana (lunes) vamos a tomar una decisión de cuándo sería ese encuentro, pero no es fácil. Todo parece indicar que tendría que ser el sábado que viene. Eso aplazaría una semana las semifinales. Esas son las circunstancias que tenemos. Hemos hecho un gran esfuerzo por llegar a donde hemos llegado en medio de muchísimo problemas que hemos tenido”.

Entonces a falta de confirmación, Deportivo Cali y Deportes Tolima jugarían el sábado 8 o domingo 9 de mayo en el estadio del primero de ellos. Es la vuelta de una llave que va ganando el cuadro tolimense por 3-0. Quien gane será semifinalista y enfrentará a La Equidad en busca del cupo en la final.

