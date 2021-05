El jueves se conoció que la decisión de los jugadores de los equipos de la Liga BetPlay es que no se juegue hasta que mejore la situación de orden público en el país.

Sin embargo, este viernes se pudo conocer que Dimayor citó a los jugadores del Deportivo Cali y Deportes Tolima para que jugaran el partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final el sábado en el Polideportivo Sur de Envigado, lo que causó polémica y desagrado por parte de la afición del FPC.

+ Jhon Vásquez, jugador del Cali: “No hay fútbol si no hay soluciones”

+ ¿No escucharon a los jugadores? “Dimayor dio la orden de jugar”

Horas más tarde, el presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, confirmó para ‘Blu Radio’ que este partido no se jugará este fin de semana. Pues “el fútbol al final es un juego”.

“Aquí no se trata torcerle la mano a nadie y tomar las mejores decisiones e ir en contra de las condiciones. El día que se pueda jugar ese partido, lo vamos a jugar”, confirmó Jaramillo.

Y agregó: “Cualquier decisión que se toma sobre el fútbol se agranda más de lo que es, realmente el fútbol al final es un juego”.

Así las cosas, se espera que en Colombia las cosas mejoren para volver a disfrutar la Liga BetPlay. Por ahora no se conoce fecha de reprogramación de estos juegos.

Partidos pendientes Liga BetPlay I-2021

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima (Vuelta cuartos de final)

Junior FC vs. Millonarios (Semifinal ida y vuelta)

La Equidad vs, ?? (Semifinal ida y vuelta)