Presidente de Deportivo Cali responde: ¿Están orquestados los ataques a la sede y al bus?

FOTO: DIARIO EL PAÍS

Marco Caicedo, el presidente de Deportivo Cali, atendió una entrevista en Zona Libre de Humo el día después del ataque al bus y la sede del equipo verdiblanco. ¿Qué está pasando?

La pregunta que se le hizo fue directa: ¿Es algo orquestado? Así respondió: “No lo sabemos. Es una hipótesis, pero no puedo dar esas afirmaciones a menos que logremos lo que estamos intentando, que es involucrar a la Fiscalía, lleguemos hasta el fondo del asunto y podamos desenmascarar a los autores intelectuales”.

▶: Juan Camilo Angulo y su respuesta a la agresión al bus de Deportivo Cali

▶: Marco Pérez cortó la sequía anotadora de Deportivo Cali

▶: Deportivo Cali, su nueva posición en la Liga BetPlay I-2021 y lo que le falta

De momento se desconocen los responsables. El bus de Deportivo Cali fue atacado a pedradas mientras se desplazaba hacia el estadio con los futbolistas para el partido ante Deportivo Pasto; y en la noche de ese juego, sucedió lo mismo con la sede principal al norte de la ciudad. Así lo reportó el diario El País, con algunas imágenes de la rotura de vidrios que se sufrió.

“Estoy golpeado con el bache tan malo que hemos tenido en estas últimas fechas después de estar liderando una gran parte del torneo. Todavía estamos dentro de los 8 y está en nuestras manos, con 3 partidos complicados en los que tenemos que sacar 3 o 4 puntos. Creemos que podemos”, dijo Marco Caicedo sobre el presente del equipo.

Y agregó, ya refiriéndose a lo sucedido en la parte extradeportiva: “Y golpeado con la situación de intolerancia, que no tiene razón de ser, ni sentido (…). Ayer los jugadores estaban muy tocados, el técnico también. Me tocó llamar al General de la Policía, hacer un desplazamiento del ESMAD, incluso en la noche traté de involucrar a la Fiscalía, porque vamos a tener que tomar unas cartas fuertes con estos desadaptados, fiscalizar y judicializar, no hay otro camino”. Contundente. Así responde el presidente de Deportivo Cali a los ataques.

La entrevista con el presidente de Deportivo Cali