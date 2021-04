Presidente de Deportivo Cali explicó la razón por la que no prestarían el Palmaseca al América

América de Cali no ha confirmado el estadio que utilizará cuando el equipo juegue como local en la fase de grupos de Copa Libertadores.

Ante esto, surgió el rumor que el estadio del Deportivo Cali sería una opción, teniendo en cuenta que el cuadro ‘Azucarero’ no participará de torneo internacional y el desplazamiento que tendría que hacer el Escarlata era mínimo. Sin embargo esto no sería así porque el Cali no lo ve con buenos ojos.

+ Preocupación en Deportivo Cali por los lesionados en el juego ante Atlético Nacional

+ ¡América de Cali ya tendría estadio para la Copa Libertadores!

“Yo tengo excelente relación con Tulio Gómez, hablamos muy seguido, pero la realidad del fútbol y el contexto de la ciudad no permite un préstamo de nuestro estadio, estamos pasando por una situación social muy compleja, Tulio entendería perfectamente” , dijo Marco Caicedo para el ‘Supercombo del Deporte’.

“Yo tengo excelente relación con @tulioagomez, hablamos muy seguido, pero la realidad del fútbol y el contexto de la ciudad no permite un préstamo de nuestro estadio, estamos pasando por una situación social muy compleja, Tulio entendería perfectamente” Marco Caicedo pic.twitter.com/2qP97jioOw — Súper Combo RCN (@supercombocali) April 13, 2021

No obstante, cabe recordar que América de Cali no ha solicitado tal préstamo y ya tendría todo listo con la alcaldía de Bucaramanga para que el estadio Alfonso López sea la casa de América de Cali en la Copa Libertadores, lo que se confirmaría en las próximas horas.