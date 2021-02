¿Por qué Deportivo Cali no divulga los precios de las transferencias?

FOTO: DIMAYOR

Esa pregunta la respondió Marco Caicedo, el presidente de Deportivo Cali, en entrevista en Caracol Radio. El club no divulgó las cifras en las que salieron Déiber Caicedo y Agustín Palavecino, por ejemplo.

¿Por qué? Sencillo: “Son temas institucionales, internos. Solo le competen a la Asociación Deportivo Cali y se divulgan en las asambleas. No hay misterio. Sencillamente no es pertinente estar discutiendo cosas contables que son de la interna”, dijo Marco Caicedo.

Otros equipos a nivel mundial sí hacen públicas esas cifras, pero no es algo obligatorio para el total de las transferencias. Es un manejo particular. Cada club decide cómo afrontarlo y en el caso del cuadro verdiblanco, la determinación es que esos números no sean divulgados al público y sencillamente tengan un manejo interno con sus asociados.

El presidente de Deportivo Cali y su explicación en Caracol Radio