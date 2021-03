¿Por qué Deportivo Cali no acepta la oferta de Michael Ortega?

El canterano de Deportivo Cali contó en entrevista en El Alargue (Caracol) que se ofreció a jugar gratis en el cuadro verdiblanco y no obtuvo respuesta positiva. ¿Por qué?

Las razones no las dijo y del club tampoco se han manifestado. Lo cierto es que al momento de tener la posibilidad de inscribir algún jugador más para el semestre, la decisión en Deportivo Cali fue ir por el uruguayo Gastón Rodríguez. El atacante que ya había trabajado con el DT Alfredo Arias arribó y ya lleva dos partidos con el equipo, más allá de no estar en su nivel (lo dijo el entrenador).

Directivos y cuerpo técnico tomaron esa opción. Fueron por el atacante uruguayo que venía de jugar en la Segunda División de Brasil, dejando de lado la posibilidad de volver a contar con Michael Ortega en el plantel, más allá de tenerlo ya entrenando en las instalaciones del club y proponiendo las condiciones que hizo públicas en la entrevista ya mencionada.

“Le dije al Deportivo Cali que jugaría por la plata que me dijeran. Hasta por un millón mensual, por el mínimo o gratis, y no obtuve respuesta positiva (…); Igual sigo entrenándome con ellos. Es el equipo de mis amores”, agregó Michael Ortega. Por ahora no tiene definido qué hará con su carrera. ¿Esperará hasta el siguiente semestre? La decisión por ahora es seguir entrenando y poniéndose a punto físicamente con el cuadro verdiblanco. Después se verá.

