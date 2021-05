Opciones que se tienen para jugar Deportivo Cali vs Deportes Tolima

El partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima de los cuartos de final de la Liga BetPlay ya se aplazó en un par de ocasiones y aunque tiene fecha establecida para su disputa, no está claro si pueda llevarse a cabo.

Fernando Jaramillo, el presidente de la Dimayor, habló en Saque Largo (Win Sports) sobre el juego: “Nuestra idea es que ese partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima se pueda jugar este viernes. Aún no sabemos en dónde ni la hora. Esperemos que se pueda desarrollar. Nos ha tocado tomar decisiones diariamente y además esas decisiones las tenemos que cambiar. No tengo claridad en qué pueda pasar. Esperemos que de alguna manera podamos encontrar una salida a todo esto”.

Esa salida, de momento, va en propuestas. “Estamos hablando con Deportivo Cali sobre la opción de cambio de localía, pero esto sería el plan B. Ellos entienden perfectamente la situación y están dispuestos a dar una solución. Esperemos qué deciden las autoridades locales de Palmira en la reunión de mañana con el club. Si definitivamente ven que esto no es viable, aplicamos el Plan B: jugar en otra ciudad”.

Frente a eso, no se ha filtrado alguna alternativa. Recordemos que en primera instancia la idea de Deportivo Cali fue mantenerse en su estadio. Ahora le tocaría cambiar. No está claro hacia dónde, si es que no hay acuerdo este martes. Dimayor y Deportes Tolima están a la espera de la determinación para hacer las planeaciones pertinentes.

Presidente de la Dimayor sobre Deportivo Cali vs. Deportes Tolima (Saque Largo)