Nueva declaración en Deportivo Cali sobre Teo Gutiérrez

Después de la imagen que se conoció de Teo Gutiérrez en la sede de Deportivo Cali y siguiendo el hilo que había empezado el presidente Marco Caicedo cuando hace unos días negó la posibilidad de ficharlo, el que habló esta vez fue el DT Alfredo Arias.

Al entrenador se lo preguntaron en la rueda de prensa que dio este jueves previa al partido de la Fecha 4 de la Liga BetPlay II-2021. Deportivo Cali visitará a Atlético Nacional luego de la caída en condición de local ante Atlético Bucaramanga. El equipo suma 4 puntos de 9 posibles y todavía con la posibilidad de hacer fichajes debido a que las inscripciones están abiertas hasta el 6 de agosto, llegó la pregunta sobre Teófilo Gutiérrez.

“¿Quién se puede negar a tener un jugador como Teo? Para mí es un jugador extraordinario que cualquier entrenador quisiera tener, pero el club tiene una realidad y es la parte económica. Si me preguntas, sí me gusta, no lo puedo negar. Nosotros no pedimos al jugador por la situación económica que atraviesa el club”, dijo Alfredo Arias sobre el tema.

Con eso se cierra la especulación. Teo Gutiérrez es agente libre. Así quedó luego de terminar contrato con Junior. Pasó más de un mes de ese momento. Todavía no fue oficializado por algún club. Se le vinculó con varios. Deportivo Cali es el más reciente. Tendría que ver con un ofrecimiento, más no de un interés del equipo. Siempre se ha sostenido que económicamente es imposible pensar en él.

Desde el club la postura siempre fue esa. Hubo algo de especulación por el ofrecimiento inicial que se filtró en medios de comunicación y por la presencia del futbolista en Cali durante las horas recientes junto a Mario Yepes. Más de uno lo relacionó con una posibilidad de ser fichado. Eso no pasó y seguramente no pasará.