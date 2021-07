No podrán inscribir jugadores para este semestre tras fallo del Estatuto del Jugador

Esta semana, se conoció un fallo en contra de este equipo al que se le notificó que no podrá inscribir más jugadores hasta que se pague lo exigido.

Luego de una decisión del Estatuto del Jugador, se revivió un caso por el traspaso de un jugador en 2013 de Atlético Nacional al Deportivo Cali. Se trata de Luis Fernando Mosquera, por quien ahora el cuadro vallecaucano deberá pagar 400.000 dólares. Además, se reveló que no podrá inscribir jugadores hasta que se pague lo establecido.

+ Deportivo Cali y el que podría ser el próximo equipo de Jhon Vásquez

+ Marco Pérez y su posible regreso al Deportes Tolima

Lo que se conoce, es el que el Deportivo Cali va a apelar esta decisión ante los entes respectivos con el objetivo de que el caso siga su curso y que no quede cerrada la decisión de no poder sumar fichas para este semestre. Según comentaron, es muy difícil que el club pague debido a que no tiene dinero, pero apelará la decisión considerando que también tienen demandado a Independiente Medellín por este mismo jugador.

¿Qué pasó con Luis Fernando Mosquera?

En 2013 Deportivo Cali ficha a este jugador, que se lesiona antes de debutar, pero con una cláusula donde el equipo debería pagar a Nacional el 40% de una futura venta y si al cabo de dos años Cali no lograba transferir al jugador, de igual manera tendría que responder por ese porcentaje correspondiente al valor de 400.000 dólares. Luego de que a Mosquera no le fuera bien, lo ceden a Independiente Medellín y posteriormente queda libre.

La demanda de Nacional ante el Estatuto del Jugador en Dimayor fue puesta desde 2015 y tras varias etapas legales, el tema reventó a favor del equipo antioqueño. Ahora el Cali le dará largas al asunto para poder hacer las respectivas contrataciones para este semestre y luego determinar sí tienen que pagar de manera definitiva lo que se pretende.