“No hay en Colombia otro extremo de la capacidad futbolística que tiene Jhon Vásquez”

FOTO: DIMAYOR

Está claro que el nivel de Jhon Vásquez con Deportivo Cali es motivo de admiración y elogios de parte de varios. Alberto Suárez, el DT de Jaguares de Córdoba, se sumó a los que hablan muy bien de él.

En entrevista en Zona Libre de Humo, el entrenador de uno de los equipos que sorprende en la Liga BetPlay I-2021 se refirió al actual futbolista de Deportivo Cali en muy buenos términos. Lo hizo cuando le preguntaron por los futbolistas de América y el cuadro verdiblanco a los que llevaría a su actual plantel. Y al responder, Alberto Suárez dejó muy clara su postura sobre dos nombres.

“Del América de Cali me llevaría a Yesus Cabrera porque ese flacuchento es uno de los jugadores más modernos que tiene el equipo; y de Deportivo Cali me llevaría a Jhon Vásquez. No hay en Colombia otro extremo de la capacidad futbolística que tiene él”, destacó el entrenador que tiene a Jaguares metido en los 8 de la Liga BetPlay I-2021.

Él se suma a los hombres que elogian el fútbol de Jhon Vásquez. El listado es largo e incluye a Reinaldo Rueda, nada menos, que lo citó a microciclo de trabajo en la Selección Colombia. El futbolista lleva un año en el cuadro verdiblanco en el que ya suma 33 partidos con la camiseta verdiblanca y 7 anotaciones. A los 26 años, el futbolista cartagenero disfruta uno de los momentos más destacados de su carrera. Ya jugó en Barranquilla FC, Junior, Real Cartagena, Cúcuta Deportivo y Alianza Petrolera.

La respuesta del DT de Jaguares sobre Jhon Vásquez (Zona Libre de Humo Radio)