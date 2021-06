Michael Ortega y su primer pedido a las directivas del Cali: Harold Preciado

El volante se vínculo de manera oficial al Deportivo Cali de cara al segundo semestre y ya dio sus primeras palabras como jugador ‘azucarero’.

Al final, a Michael Ortega le dieron resultados todos los entrenamientos que lleva en el Deportivo Cali durante los últimos meses, pues desde las directivas le han dado una oportunidad y lo han anunciado como nuevo jugador del equipo profesional. Estará durante un año bajo el mando del nuevo cuerpo técnico y ya dio sus primeras palabras.

En diálogo con el programa radial de Cali ‘Zona Libre de Humo’, habló sobre esta llegada. “Fueron muchos sentimientos encontrados, habíamos tenido conversaciones muy largas con Deportivo Cali, me salieron unas cuantas lágrimas, fue un esfuerzo muy grande que tuve para poder lograrlo, es algo que quería. Así es mejor cuando uno se ganas las cosas y puede demostrarlo, he luchado mucho y he trabajado para poder conseguir esta oportunidad“.

Por otro lado, hizo la primera petición y exigente a los directivos. “En los entrenamientos con Harold Preciado nos hemos sentido muy bien, cuando se tiene un gran goleador es mucho más fácil todo. Yo anhelo y sueño que él esté, le he dicho que el club nos necesita. Él tiene muchas ganas de quedarse, él quiere“.

Y añadió que el delantero también tiene toda la intención de continuar. “He hablado con Harold y hemos estado hablando de conseguir cosas juntos dentro del club y ojalá me esté escuchando, que lo piense bien, confió mucho en las conversaciones que hemos tenido y se pueda quedar“.