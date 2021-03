Michael Ortega y Deportivo Cali. ¡Lo último, contado por el futbolista!

Todavía está la expectativa de lo que se decida en Deportivo Cali con Michael Ortega. ¿Se quedará o no? Al respecto le consultaron al futbolista canterano en entrevista en Zona Libre de Humo.

Su respuesta fue clara, después de más de un par de semanas entrenando en el club: “No me han dicho nada. Yo sigo entrenando tranquilo. No he tenido contacto con directivos ni con nadie. Estoy entrenando. Gracias a Dios las cosas están saliendo bien. Se bajó el peso y han visto el comportamiento que tengo. Ha sido un proceso bueno para mí en la parte profesional. Estoy contento de que Deportivo Cali me haya abierto las puertas para entrenar acá”, dijo.

El club, como política con sus canteranos, lo hizo para que mantenga su preparación. Luego de salir del fútbol chipriota en el que jugó con Omonia Nicosia pasó a ser futbolista libre. Y siendo así pretende tener una nueva chance en el fútbol colombiano, así no sea en Deportivo Cali. Le gustaría y está esperando, pero el tiempo apremia.

“Quiero mostrarle a la gente que acá sí puedo. Si vengo bien, me he preparado bien y vengo de dos años muy buenos. No importa que sea un equipo de media tabla para abajo. ¿Quién dijo que Deportivo Cali o Junior son los únicos equipos? Tengo mercado, pero es algo que llevo de querer jugar en Colombia. Si acá se cierra el mercado, tengan por seguro que me verán en otro lado jugando y van a decir que estoy flaco y cómo rindió. La espera es por un equipo colombiano porque tengo la espinita de que vean que sí puedo”, dijo Michael Ortega.

Y agregó: “Es algo personal y eso se convirtió en una meta. En la vida aprendí a tener metas. En realidad la gente tiene el temor de mi parte disciplinaria de tiempo atrás, más no conocen al nuevo Michael Ortega. Acá lo están conociendo. Me han felicitado porque en menos de un mes perdí 6 kilos sin jugar. Llego temprano, no he tenido problema. Eso me tiene tranquilo. He cambiado la visión que tenían conmigo acá”.