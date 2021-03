Michael Ortega, los elogios a Deportivo Cali y a Andrés Arroyo

Mientras entrena en Deportivo Cali a la espera de la definición de su futuro, Michael Ortega disfruta del juego del cuadro verdiblanco y le envió un mensaje a los hinchas, sobre todo a aquellos que empiezan a impacientarse con Andrés Arroyo.

Lo dijo en entrevista con Zona Libre de Humo Radio. Cuando le consultaron por el aporte que le podría dar a esta escuadra dirigida por Alfredo Arias, entendiendo que se mantiene entrenando en busca de una oportunidad con el equipo, la respuesta del canterano verdiblanco fue certera: “Deportivo Cali es de los mejores equipos que está mostrando fútbol en Colombia”.

▶: ¿Qué dijo Guillermo de Amores por su expulsión?

▶: Michael Ortega y Deportivo Cali. ¡Lo último, contado por el futbolista!

▶: ¿Es hora de mirar otras alternativas en el ataque de Deportivo Cali? Respondió el DT

Profundizó diciendo: “La intensidad que maneja es increíble. Las velocidades que manejan son muy buenas y yo vengo de velocidades así. En Europa me lo pedían mucho. En Omonia Nicosia el entrenador era igual, quería que atacáramos mucho y él me utilizaba en una posición que me dejaba más cerca de filtrar pelotas. Puedo jugar más cerca al arco, que te pide menos desgaste”, dijo.

Y agregó: “El profe Alfredo Arias utiliza a Andrés Arroyo por ahí. Él lo está haciendo bien. Es un jugador joven que tiene que tiene que saber guiarse en los espacios. Lo irá aprendiendo paso a paso con los partidos. Hay que protegerlo, entenderlo, apoyarlo para que sienta seguridad. Se lo digo a los hinchas: tienen que arropar a todos los jugadores. Están invictos, son líderes. Y no es porque yo entrene ahí y veo, pero siento que Deportivo Cali puede dar mucho de qué hablar en este torneo, ya lo está haciendo. Tiene una idea de juego muy buena”.

Michael Ortega en Zona Libre de Humo Radio