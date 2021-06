Michael Ortega: las lágrimas por el regreso a Deportivo Cali y las cláusulas del contrato

Quedó confirmado el regreso de Michael Ortega a Deportivo Cali después de 11 años. El futbolista llevaba varios meses entrenando en busca de la oportunidad que ya es un hecho.

Ya hay contrato firmado y una vinculación por 6 meses. Inicialmente se hizo de tal forma por mutuo acuerdo con el club. Finalizado ese tiempo se verá si existe o no la opción de extenderla. De eso se encargará el futbolista que venía trabajando por tener la oportunidad nuevamente en el club ene l que se dio a conocer profesionalmente antes de ser vendido al Club Atlas en México.

Luego de confirmado su regreso, Michael Ortega habló en entrevista con Zona Libre de Humo Radio: “Fueron muchos sentimientos encontrados, habíamos tenido conversaciones muy largas con Deportivo Cali. Al firmar me salieron unas cuantas lágrimas porque fue un esfuerzo muy grande que tuve para poder lograrlo. Es algo que quería y quería trabajarlo 100%. En momentos difíciles tuve el apoyo de mi familia y personas del club que me daban la motivación para seguir entrenando porque es difícil entrenar sin contrato. Fue una ayuda que el club me brindó y ahora estoy muy feliz con eso. Espero poder estar a la altura de los objetivos que quiere el club. Estoy a disposición 100%”.

Ya volvió. Es un regreso que genera cierta polémica y algunas dudas, ya que por temas disciplinarios el futbolista ha tenido una serie de problemas en su carrera. De ahí la pregunta que le hicieron sobre el contrato que firmó para retornar.

“Si te digo cuántas cláusulas tengo, no me lo vas a creer (risas)”, respondió. Y le preguntaron: ¿Por tema de disciplina? “Sí, pero he demostrado que no necesito un contrato para tratar de hacer las cosas. Ya eso es de uno querer. Los errores cometidos ya fueron y al pasado gracias por todo lo que aprendí. Ahora vienen cosas muy buenas para uno. Estoy agradecido con el cuerpo técnico porque fue algo muy especial para mí que a pesar de no estar inscrito me dieron la mano, me dieron sus implementos para entrenar y me apoyaron con sus conocimientos para hacer ejercicios aparte”.