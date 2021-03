Marco Pérez, su meta goleadora con Deportivo Cali y la razón de su sequía

FOTO: DIMAYOR

Ya jugó 10 partidos con Deportivo Cali e hizo 2 goles. Marco Pérez es el delantero que fichó el cuadro verdiblanco para 2021 y que de momento no cumple con la expectativa que él mismo se puso.

Así lo dijo en entrevista con Antena 2. Le preguntaron cuántos goles espera marcar con Deportivo Cali y su respuesta fue: “No tengo ese dato, pero quiero marcar muchos. Mi mentalidad es estar arriba en la tabla de goleadores, pero sin desespero. Por suerte los que más llevan no llevan muchos. No están lejos”, dijo Marco Pérez.

En el momento en el que llega esa declaración, el jugador que más goles hizo en la Liga BetPlay I-2021 es Agustín Vuletich (DIM), con 6 tantos. Marco Pérez tiene un par, pero aun así no ve inalcanzable esa posibilidad de estar ahí metido entre los primeros. Sabe que queda mucho por jugar y confía plenamente en él y en el trabajo que adelanta la escuadra bajo el mando de Alfredo Arias.

El DT uruguayo ha mantenido plena confianza en él. Fue titular en 7 de los 10 partidos disputados hasta el momento, pese a que su inicio no fue el mejor. “En los primeros partidos me venía costando el ritmo porque venía sin club. Desde octubre no jugaba. Firmé con Deportivo Cali en diciembre y empecé la pretemporada. Me venía costando, coloqué de mi parte para tener más ritmo con los partidos y ahora me voy sintiendo mejor”, contó.

Y agregó: “No estaba desesperado. Uno como delantero nunca puede estarlo. El equipo venía ganando. Por suerte se me abrió el arco. Debería llevar más goles, pero ese es el fútbol y hay que seguir trabajando. Quedan más fechas y se puede mejorar”. Le apuesta a eso, al igual que pasa con Ángelo Rodríguez, su compañero en ataque y amigo personal.

“A Ángelo lo conozco muy bien. Le he dicho que debe estar tranquilo para marcar y que le está aportando mucho al equipo. En cualquier momento se le abre el arco. Es lindo reencontrarse con esa gente con la que uno ya fue campeón (en Deportes Tolima) y esperamos tener la oportunidad de pelear un nuevo título”, concluyó.