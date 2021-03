Lucas Pusineri: “Estoy expectante de alguna posibilidad que se dé en el fútbol colombiano”

El extécnico del Deportivo Cali, Lucas Pusineri, abrió la posibilidad de regresar a dirigir en el fútbol colombiano tras dejar a Independiente de Avellaneda.

El director técnico argentino no tiene afán en volver a estar en un club. Sin embargo no descartó la posibilidad de regresar al fútbol colombiano, donde dirigió al Cúcuta Deportivo y al Deportivo Cali y se llevó gratas sensaciones.

“Sigo periódicamente el fútbol colombiano, pero no he tenido contacto con ningún club y está bien que así sea porque los técnicos están trabajando. Yo por ahora estoy tranquilo, soy prudente”, dijo en entrevista para el ‘Alargue’ , de Caracol.

Y añadió que “Estoy expectante de alguna posibilidad que se pueda dar en Colombia, pero no he hablado con nadie. Uno es un entrenador de fútbol, Colombia es parte de mi vida, es un buen vividero, tuve una gran experiencia con los jugadores y los hinchas. Si surgiera la posibilidad se estudiaría. Colombia es un buen campeonato, nutre con muchos jugadores varias Ligas del mundo”.

Finalizó la entrevista hablando sobre el Cúcuta Deportivo, equipo que dirigió y que perdió el reconocimiento deportivo y ya no hace parte del fútbol colombiano. ” Me da tristeza y pena, estoy haciendo fuerza porque el Cúcuta pueda retomar. Estoy triste porque esa linda ciudad que me albergó pueda tener al Cúcuta nuevamente”.