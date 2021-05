Lo último sobre Hárold Preciado y el mercado de fichajes. ¿Deportivo Cali?

Hárold Preciado, el goleador de Deportivo Cali en el título de 2015, ya anunció que no seguirá haciendo parte de Shenzhen FC en China y eso ilusionó a más de un hincha del cuadro verdiblanco.

¿Puede volver? Él públicamente lo ha manifestado en más de una ocasión. Sí tiene el deseo de tener un nuevo ciclo en el club. Eso sí, no se sabe cuándo y es apresurado decir que sería en este momento. A los 26 años y luego de 4 temporadas en el fútbol chino, su carrera tomaría rumbo hacia el fútbol europeo.

Esa es la intención y lo que está buscando junto a su empresario. El atacante que hizo 39 goles en su paso por Deportivo Cali, tiene opciones. Se están analizando. Es la prioridad. Luego de la experiencia asiática en la que jugó en Primera y Segunda División, la idea es tomar la opción para competir en una liga europea de alto nivel. La mayoría están por cerrar la competencia y abrir el mercado de fichajes. Allí es donde se daría el movimiento con él.

Deportivo Cali por el momento no está en los primeros planes de él. En los del club tampoco por la obvia diferencia económica. Sí quisieran tenerlo, pero el momento no sería el indicado. Al menos en este momento no está la intención de iniciar una negociación. Se entiende el interés de ir a Europa y seguramente después de eso es que se buscará su retorno.

Así que luego de 4 temporadas y más de 50 goles con Shenzhen FC, Hárold Preciado se ha despedido del club y busca iniciar la experiencia en el Viejo Continente. Las novedades con él y esa intención se darían en las próximas semanas. Deportivo Cali seguirá esperando por su retorno.

La despedida de Hárold Preciado de Shenzhen FC (11 de abril)

“En el día de hoy quiero anunciar que la próxima temporada no formaré parte del club de la que ha sido mi casa durante 4 años Shenzhen Football Club. Me voy sin nada que reprocharme y sin nada que reprochar muchísimo trabajo duro, conciencia tranquila, esa frase define bien mi vida y no he dejado de aplicarlo cada día. Como no he dejado de darlo todo ni de defender sus colores. Me llevo grandes recuerdos, muchos amigos, momentos mágicos y el respeto y cariño de toda su hinchada. Gracias por darme su apoyo y por su leal exigencia. Llevaré siempre en el corazón cada día que defendí esta camiseta, los tiempos De Dios son perfectos, nuevos retos esperan!!!!Bendiciones y éxitos!”.