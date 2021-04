Lo último sobre Deportivo Cali y Michael Ortega. ¡Respuesta de Marco Caicedo!

“Le dije al Deportivo Cali que jugaría por la plata que me dijeran. Hasta por un millón mensual, por el mínimo o gratis, y no obtuve respuesta positiva (…)”, expresó recientemente Michael Ortega.

¿Cómo tomó el presidente dicha declaración? Y, lo más importante, ¿existe alguna posibilidad de que el futbolista vuelva a jugar con la camiseta verdiblanca? Se lo consultaron a Marco Caicedo en entrevista con El Corrillo de Mao. La respuesta fue extensa y bastante explicativa sobre la situación y lo que se tendrá en cuenta al abordarla en un futuro, ya que por ahora no puede hacerse algo al respecto.

“El de Michael Ortega es un tema que tendremos que abordar en su momento. El Comité Ejecutivo, desde que entró, no me ha dado el aval para siquiera considerarlo porque hay temas extra futbolísticos y futbolísticos. Hay que ser realistas. Yo creí mucho en él. Cuando salió, para mí era un fenómeno. Era un jugador diferente, con fantasía, con sorpresa, magia… Y claro, tengo ese recuerdo en mi retina de cuando era hincha. Pero uno se pone a analizar qué pasó después. Él lleva 7 años en los que prácticamente se pierde como futbolista. No tienen ningún tipo de resultados y objetivos por un periodo extremadamente largo y también unos problemas extra futbolísticos que le empiezan a marcar el derrotero y el estigma de lo que se convierte su vida. Esos son temas que uno tiene que considerar en su momento”, fue lo primero que respondió.

Y agregó: “Nosotros tenemos un grupo muy sano que se ha caracterizado porque no tiene ningún tipo de incidencias por fuera del fútbol. Eso hay que valorarlo y protegerlo muy bien. En el pasado, incluso reciente, tuvimos problemas con un par de jugadores terminaron dañándonos la temporada. Entonces dije muchas cosas, pero sin decir que en algún momento miraremos lo de Michael Ortega, más si hablamos de un costo/beneficio, porque aparentemente él dice que jugaría por amor. Eso falta por verse”.

