Lo último sobre Deportivo Cali y Deportes Tolima. ¿Partido aplazado?

A última hora del viernes, es decir, 24 horas antes del juego programado entre Deportivo Cali y Deportes Tolima por los cuartos de final de la Liga BetPlay, empezó a hablarse de esa posibilidad.

El diario El País publicó al respecto: “El juego de este sábado entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final del campeonato, está en duda debido a la difícil situación de orden público que se vive en la capital vallecaucana”.

▶: El chiste de un campeón con Deportivo Cali por la derrota de América en Libertadores



▶: Gol de Hulk con Atlético Mineiro ante América de Cali y los memes no se hicieron esperar

▶: Hulk y sus 20 minutos de furia ante América de Cali

La información llega en el tercer día de protestas en Cali. La ciudad atraviesa un momento de fuertes manifestaciones, con enfrentamientos en los que ha tenido que intervenir el ESMAD, por lo cual la Dimayor estudiaría la posibilidad de reprogramar el compromiso que definirá a uno de los semifinalistas de la Liga BetPlay I-2021.

En la versión de El País se publicaron declaraciones de directivos de Deportivo Cali. Según ellos, todavía no han sido notificados de alguna decisión, pero lo más probable es que el balón no ruede este sábado en su estadio. Eso sí, hay que decir que la delegación de Deportes Tolima ya arribó a la capital del Valle del Cauca, pero no pudo arribar a su hotel de concentración a la hora estipulada.

Inicialmente el partido está pactado para disputarse a las 8:00 p.m. de este sábado y corresponde a una llave que va 3-0 a favor de Deportes Tolima.