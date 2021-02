La explicación de Juan Serrano. ¿Qué le pasó en esa jugada ante Deportivo Cali?

FOTO: DIMAYOR

Marcó el autogol que le permitió empatar a Deportivo Cali ante Alianza Petrolera. Fue una jugada infortunada que explicó en entrevista en Caracol Radio.

“Pensé en otra jugada antes de coger el balón. Pensé en cogerlo y tirarme al piso para que se acabara el partido. Me desconcentré y por eso cometí ese error (…). Era un balón fácil. No tenía presión ni a nadie cerca. Me relajé. Patearon un centro y el balón venía alto. Yo voy a cogerlo y se me resbala, me pega en la cara y se mete. Lo intento sacar y lo vuelvo a meter con el pie. Es una cosa que no sé cómo explicar. Es una jugada que nos costó dos puntos y es difícil para mí haber cometido ese error faltando 10 segundos para el final”, contó el arquero de Alianza Petrolera en charla con EL VBAR.

Y agregó, luego de contar que ha tenido todo el apoyo de compañeros, cuerpo técnico, directivos y afición de Alianza Petrolera: “Es un momento muy duro para mí y todo el equipo, ya que veníamos haciendo las cosas bien, entregando todo y con el marcador a favor. Nos íbamos a llevar los 3 puntos. Asumo toda la responsabilidad, no tengo explicación para esa jugada. Ahora hay que seguir”.

Juan Sebastián Serrano, luego de evitar los goles de Deportivo Cali en múltiples ocasiones, terminó anotando el autogol del 1-1. “La luz del estadio me encandelilló un poco, pero yo así intento coger el balón y se me resbala. No es una excusa para decir que fue por la luz. El error lo asumo”, concluyó.

Salió del estadio verdiblanco entre lágrimas y abandonando la cancha porque quería estar solo. Después de eso dijo haber recibido el apoyo de múltiples compañeros y colegas. Tuvo llamadas y mensajes de hombres como Sebastián Viera, José Luis Chunga, Cristian Bonilla, Andrés Mosquera Marmolejo y Faryd Mondragón, entre otros.