Hárold Preciado: “Si me hubieran llamado del América, les diría ‘muchas gracias, pero no'”

La semana anterior el Deportivo Cali anunció el flamante regreso de Hárold Preciado a sus filas, proveniente del Shenzhen, de China. El delantero se unió a Michael Ortega y José Carlos Caldera Alvis, como los primeros refuerzos del Azucarero para el segundo semestre de la temporada 2021.

En entrevista con el periodista Carlos Arango durante el programa Pregunta Petiso, el futbolista contó que le dijo no a algunos conjuntos extranjeros que lo sedujeron con propuestas, como Peñarol, de Uruguay y otro de la Superliga de Turquía.

“Hablamos bien con mi empresario. No era una decisión fácil porque la oferta de Turquía era económicamente muy buena, pero eso pasó a un segundo plano. Yo quería estar cerca a mi familia y el cariño de la gente en Cali me hizo quedar. Cuando terminé el contrato en China se acercaron otros equipos a decirme que siguiera, pero tomé la decisión de venirme”, reveló.

El comunicador le preguntó al atacante si lo buscó algún club colombiano y este confirmó que sí, aunque no mencionó su nombre. Pero en la conversación surgió la duda de si era el América de Cali. “Jugué con la roja, pero de Shenzhen FC. Si me hubieran llamado del América les hubiera dicho ‘muchas gracias por el ofrecimiento, pero no’. Yo por ahora solo tengo mi cabeza en el Cali, no tengo ningún otro equipo”, aseguró.