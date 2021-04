Gastón Rodríguez y su queja hacia el trato de los hinchas del Deportivo Cali

Foto: Dimayor

El volante del Deportivo Cali habló sobre las manifestaciones de la hinchada y mostró su total inconformismo con el actuar en contra del equipo.

En las últimas semanas, los hinchas del Deportivo Cali no han estado muy contentos con el rendimiento de su equipo, principalmente por la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana. Sin embargo, se han manifestado en contra de los jugadores y de las directivas de forma desproporcionada, atacando el bus y la sede del club con piedras.

+ El equipo que alistaría Cali para visitar a Millonarios

+ “La eliminación de Sudamericana nos obliga a ganar la Liga”

Sobre esta situación, uno de los jugadores que tiene menos tiempo en el equipo y en el fútbol colombiano en general, Gastón Rodríguez, habló y reprochó la actitud en su contra. “Nosotros no somos ni asesinos, ni violadores, no nos debieron tratar así, es algo que no le deseo a nadie. Lo del bus fue un momento feo y sabemos lo que siente la hinchada, pero es una manera que no sirve. Tuve la mala suerte de estar en la ventana que se rompió, afortunadamente no hubo ningún lastimado“.

Sobre el bache que tuvo el equipo, en comparación al que ahora está como colíder del campeonato, explicó. “Yo creo que más que nada nos faltaba un poco de confianza por los resultados que no se estaban dando, eso nos frustraba porque teníamos las oportunidades. Se ganó porque hicimos goles, no porque la hinchada nos haya presionado. Uno sale a la cancha a ganar, pero a veces no se da porque el otro equipo también juega“.

Sobre su situación particular y su rendimiento individual, el volante uruguayo manifestó. “Estoy un poco lejos de mi nivel, no tuve pretemporada y mi último partido fue el 26 de diciembre. Me está costando un poco, vengo atrasado, me falta pero ya lo venimos trabajando. Trato siempre de trabajar el tiro desde afuera, trabajamos siempre en el tema de definición“.