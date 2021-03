Fuerte Crítica de Mayer Candelo al presente del Deportivo Cali: “No le gana a los grandes”

Luego de la derrota 1-0 del Deportivo Cali ante Atlético Bucaramanga por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2021, Mayer Candelo se refirió al presente del club.

Candelo, exjugador, ahora director técnico e hincha de Deportivo Cali, no dejó pasar por alto el mal momento del conjunto ‘azucarero’ que, luego de estar de líder, está a punto de salir del grupo de los ocho a falta de cuatro fechas para terminar el torneo. Mayer analizó y criticó el presente del ‘Azucarero’ para el ‘Corrillo de Mao’.

“No ha sido el mejor rendimiento esta temporada, a pesar que el Cali iba primero y estaba tranquilo. Lleva muchos empates y una que otra pérdida y los equipos lo han pasado. No le ha dado para que esa solidez del comienzo siguiera fluyendo y se ha ido quedando. No ha sido fácil para ellos esa situación. Cuando no se gana empieza a haber intranquilidad y desconfianza, eso hace difícil que se vuelva a levantar”, inició.

El exjugador del Deportivo Cali criticó la falta de gol en el equipo con Ángelo Rodríguez y Marco Pérez. “Nosotros no somos un equipo goleador. Tenemos jugadores buenos pero no son goleadores y eso hay que saberlo diferenciar. En el Tolima hicieron goles porque es un equipo diferente, con jugadores veloces, fuertes y físicos. Cali toda la vida ha sido de proponer juego y tener posesión de la pelota. Hoy se ha perdido todo eso. Antes tenían una fortaleza y era que nos les hacían goles, pero ahora les hacen muy fácil”.

Y agregó que “nosotros (Cali) no le ganamos a los grandes sino a los limitados, como Jaguares en la primera fecha, Patriotas, Chicó, y esos fueron los que nos dieron un colchón en cinco o seis fechas. Hasta ahí llegó la hora buena en el campeonato”.

Finalmente, el ahora director técnico, Mayer Candelo, dio una breve comparación con los jugadores de ahora y los de antes. “Es feo comparar, pero es la realidad de lo que se vive hoy. El jugador de ahora lo hace pensando en que lo vendan, pero no le han dejado nada a la institución. No tienen la mentalidad de salir a la cancha como debe ser y seguir defiendo estos colores con el corazón, y esperaré lo que me llegue”, concluyó.