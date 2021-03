Franco Torres: “Para venir a Deportivo Cali ni pregunté por el tema económico”

FOTO: DEPORTIVO CALI

Estaba jugando en la Tercera División de Argentina con el Club Atlético Acassuso y ante el llamado de Deportivo Cali, esa fue la reacción de Franco Torres. Lo contó en un par de entrevistas que dio en la prensa caleña.

Hablando para el Súper Combo la respuesta fue: “Yo venía jugando en Argentina cuando me llamaron de Deportivo Cali. Para venir para acá no lo dudé un solo momento. Ni pregunté por el tema económico”. Eso mismo lo ratificó en Antena 2: “Lo primero que le dije al Cali fue que sí. No pregunté el tema del dinero. Es un club muy grande y es una motivación poder demostrar todo lo que he aprendido”.

Franco Torres llegó como una apuesta importante del club verdiblanco, en un momento en el que se negociaba la salida de Agustín Palavecino. Llegó y por ahora se mantiene la expectativa con él. Apenas jugó un par de compromisos y al siguiente (visita a Atlético Bucaramanga) ya ni siquiera fue convocado. ¿Qué pasó?

“No tengo idea por qué no estuve en la nómina. Yo respeto la decisión del profe y seguiré trabajando duro para estar ahí”, fue lo que respondió el mediocampista argentino. El partido lo siguió a la distancia. Sobre él dijo: “Al equipo lo vi bien. Generamos muchas posibilidades de gol. Nos está faltando tranquilidad para que la pelota entre”.

Su presencia busca darle eso al equipo. “Soy un volante adelantado que puede jugar por derecha, por izquierda o por el centro. También puedo actuar como media punta”. Por ahora sigue buscando su lugar. De entrada no lo tuvo porque se lesionó al empezar los entrenamientos (sobrecarga muscular) y luego hubo una demora en los trámites con su visa.

Ahora está listo y habilitado para jugar. De él se espera mucho. Espera mostrarlo pronto. “No creo mucho en trabajar la mentalidad sino la tranquilidad. No hemos hecho muchos goles estos días, pero es ahí donde debemos estar tranquilos. Si hacemos un gol sabemos que van a venir mil”, concluyó.

