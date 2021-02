Fay Martínez explicó la promesa por los goles de Marco Pérez en Deportivo Cali

FOTO | TWITTER | faymartinez2

El día después del doblete de Marco Pérez con Deportivo Cali, la hincha que prometió quitarse la ropa si él hacía un gol ante Águilas Doradas, explicó a qué se había comprometido.

Hablando en Blu Radio, la DJ e hincha del cuadro verdiblanco hizo claridad sobre el tema, pues luego de los goles de Marco Pérez a Junior en Barranquilla más de uno empezó a pedirle que cumpliera lo prometido días anteriores a través de un mensaje en Twitter.

“Todo empezó el sábado pasado en el partido ante Águilas en el que dije que si Marco Pérez marcaba un gol me empelotaba. Palabras textuales dije que ‘si HOY marca un gol, me empeloto pues’. Eso fue el día sábado y pues esto se extendió hasta el día de ayer en que, por coincidencias de la vida, a Marco se le dio y marcó dos goles”.

Esa es la primera parte de la explicación. Así siguió: “La apuesta era el sábado. En diferentes portales pusieron que yo había dicho que era el primer gol de la temporada, pero no. Era el gol del partido pasado”, aclaró. Y como las anotaciones de Marco Pérez con Deportivo Cali no llegaron ese día sino en el partido siguiente, ya no aplica lo prometido.

¿Habrá nueva promesa? Se lo consultaron en el programa Blog Deportivo y dijo: “Creo que puede existir la posibilidad de hacerlo nuevamente. Sería un desnudo artístico”, aseguró. Por ahora no hay algo dicho. Marco Pérez ya empezó a hacer goles. Hizo los de un triunfo histórico para el cuadro verdiblanco, pues no ganaba en El Metropolitano hace casi 13 años.

Fay Martínez seguramente volverá a tener una aparición similar por los partidos de Deportivo Cali, equipo del que es hincha desde niña. “Mi hermana desde pequeñita me inculcó mucho el amor por el fútbol y más por el Cali. Siempre he sentido mucho el amor por el equipo. El tema de Marco me tenía esperando. Por eso se dio la supuesta apuesta (…). Juan Camilo Angulo me dijo que debería disculparme con él porque se le generó una presión fuerte. Todos le hablaban de eso, pero sirvió porque ya empezó a hacer goles”.

Fay Martínez en el partido de Deportivo Cali ante Junior

Hoy gritamos juntos GOL! 💚 pic.twitter.com/UzQLPSpVZy — La martinez 🤫 (@faymartinez2) February 17, 2021

Ya estamos al aire 💚 la máxima 89.1fm pic.twitter.com/UbobdPamWI — La martinez 🤫 (@faymartinez2) February 17, 2021

La promesa de Fay Martínez del fin de semana anterior