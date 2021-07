Estos fueron los sacrificios de Michael Ortega para poderse quedar en el Cali

Michael Ortega firmó con el Deportivo Cali, pero para lograrlo tuvo que hacer un fuerte sacrificio poniéndose bajo un régimen supervisado por el médico del club Carlos Portela y la nutricionista, antes de ser valorado por el cuerpo técnico para que le dieran su aval.

Es por eso que inicialmente le hicieron un contrato por seis meses, pero él espera demostrar tanto que decidan quedarse más tiempo con sus servicios. Para el mediocampista significó su regreso al lugar donde fue formado, después de once años militando en otros equipos, seis de ellos en el fútbol internacional.

Es por eso que el entrenado Alfredo Arias se refirió a los esfuerzos del jugador. “Ahora lo puedo decir, porque está en perfecto estado, Michael llegó con casi doce kilos de más, pero no era para mí una realidad para jugar en Deportivo Cali, aún con su muy buen pasado. Viene entrenando con nosotros hace aproximadamente cuatro meses, así como dije que cuando llegó no estaba en condiciones de jugar un partido de fútbol, fue la primera impresión de él cuando lo saludé, en esos cuatro meses vi la evolución de él, querer ponerse en forma y el sacrificio que tuvo que hacer”, apuntó.

Y contó detalles de cómo se dio la vinculación. “No creo que una persona que ya ha ido por el mundo y que ha vivido en esto del fútbol, quiera hacer el sacrificio que hizo y sin que yo le prometiera nada, y al contrario, fui uno de los que dije ‘no vamos a contratar a Michael Ortega’. Siguió entrenando y se puso en forma. Ahora que nosotros volvimos todos es uno de los que está mejor en la franja de morfología, eso me hace pensar que su mente está clara, que quiere jugar con el Deportivo Cali. Después lo que demostró en la cancha en algunos entrenamientos, porque no fueron muchos, con esto de que no se jugaba el partido y se suspendía y se suspendía, se fue integrando con nosotros y creo que nos puede dar cosas interesantes. Me falta la charla con él, que la tendremos próximamente”, relató.