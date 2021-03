FOTO: DIMAYOR

Pasó otro partido sin gol de los delanteros de Deportivo Cali. ¡Ángelo Rodríguez todavía no marcó en 2021! Y Marco Pérez solo lo hizo en uno de los 10 partidos que lleva en el equipo.

Contra Santa Fe jugaron juntos. Fueron 74 minutos del primero de ellos y 83 del segundo. Ninguno anotó. Esta vez el tanto fue de Andrés Colorado. Así que se extendió la racha negativa del par de experimentados atacantes que tiene el cuadro verdiblanco y que están en una sequía importante. Ya son 13 juegos consecutivos sin tantos para Ángelo Rodríguez, por ejemplo.

▶: Deportivo Cali: ¡Ahora la promesa de la hincha es con Ángelo Rodríguez!

▶: “En este país hay dos equipos que jueguen como jueguen no abren los programas deportivos: Deportivo Cali y Santa Fe”

▶: ¿Hace cuánto Deportivo Cali no pierde como visitante en la Liga BetPlay?

Bajo ese panorama, al DT Alfredo Arias se le hizo tal pregunta en la rueda de prensa posterior al 1-1 con Santa Fe. ¿Ya es hora de mirar otras alternativas en el ataque de Deportivo Cali? El entrenador del cuadro verdiblanco respondió: “Han jugado todos los que están en la posición de ataque. Creo que estamos tratando de poner a los que están mejor en los entrenamientos y dan mejor poderío ofensivo. No creo que me traicione a mí mismo y no quiera poner, si tuviera a alguien más, y no lo pondría”, dijo.

Deportivo Cali se mantiene en el liderato de la Liga BetPlay I-2021 tras 10 partidos sin contar con una cantidad importante de goles de sus delanteros. Dentro de los futbolistas que tiene para funciones de ataque, los que marcaron son: Marco Pérez (2), Michell Ramos (1) y Jhon Vásquez (1).

Alfredo Arias tras el 1-1 de Deportivo Cali con Santa Fe