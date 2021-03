El paso por River Plate del arquero convocado en Deportivo Cali

FOTO: RIVER PLATE

Ante la imposibilidad de contar con Guillermo de Amores (suspendido), los arqueros de Deportivo Cali ante Once Caldas serán Humberto Acevedo y Alejandro Rodríguez Baena. Este último regresó al club tras jugar en las inferiores de River Plate.

Es un canterano. Nació en la Ciudad de Panamá y tiene nacionalidad colombiana. Pasó 4 años en las inferiores de Deportivo Cali y en el segundo semestre de 2018 recibió la posibilidad de ir a River Plate. Luego de su proceso en el cuadro verdiblanco con Jorge Rayo y en la Selección Colombia con Álvaro Anzola y José María Pazo, tuvo esa oportunidad en el exterior.

▶: El DT de Deportivo Cali, la expulsión de Guillermo de Amores y el cambio de arquero ante Once Caldas

▶: Yeison Tolosa y la molestia que le causó a Alfredo Arias, el DT de Deportivo Cali

▶: Marco Pérez, su meta goleadora con Deportivo Cali y la razón de su sequía

Además pasó por la Selección Valle, categoría Sub 15, Sub 17 y Sub 20B de Deportivo Cali. Alejandro Rodríguez Baena fue observado durante el Torneo de las Américas y pasó al elenco argentino con 18 años (edad de Quinta División). Superó la expectativa e incluso fue arquero de la reserva. “Todo empezó el año pasado en el Torneo Internacional de las Américas, que se juega en Colombia. Allí me vio el captador de talentos Gustavo Fermani, fueron cuatro o cinco partidos. Surgió la posibilidad de probarme en River y en noviembre del año pasado vine. Tuve la suerte de andar bien y les gusté”, dijo en entrevista con la prensa oficial del cuadro argentino.

Allí también contó: “En Deportivo Cali estaba como cuarto arquero de la Primera y jugué muchos partidos en la Reserva. El técnico es Lucas Pusineri, que jugó acá, y me dijo que River es una locura, una institución muy grande. Esta es la oportunidad de mi vida y no la voy a dejar pasar”.

Sus características: “Me considero un arquero diferente a la hora de tomar decisiones, con mucha personalidad dentro y fuera de la cancha. Me gusta jugar mucho con los pies, casi como un líbero. Soy rápido de piernas y tengo muchos reflejos bajo los tres palos. Intento ser distinto a los demás, son cosas innatas. ¿En qué soy diferente? En que suelo sacar esas pelotas que parecen muy difíciles para cualquier arquero. Nunca me conformo, siempre intento agregar cosas nuevas y mejorar en todo. Con humildad y sacrificio”.

La experiencia en River terminó y en Deportivo Cali fue acogido nuevamente. Tiene 20 años y es el tercer arquero del plantel profesional. Por ahora está detrás de Guillermo de Amores y Humberto Acevedo. No había sido citado por el DT Alfredo Arias. Ahora pasó. Alejandro Rodríguez Baena va a Manizales para el juego ante Once Caldas. Todavía espera por su debut en Primera División.

Convocados de Deportivo Cali para el partido ante Once Caldas