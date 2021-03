DT de Deportivo Cali y otra declaración sobre Palavecino: “Vamos a decir las cosas por su nombre…”

FOTO: DIMAYOR

Nuevamente Alfredo Arias se refirió a Agustín Palavecino en rueda de prensa. Es la segunda vez tras la caída de Deportivo Cali ante Deportes Tolima en Copa Sudamericana.

Ese día en el estadio Manuel Murillo Toro, luego del 3-0 con el que el cuadro verdiblanco llegó a 6 juegos sin triunfos, el DT uruguayo dijo: “Hay muchas causas para el bajón. Una es que los equipos tienen bajones y otra es que nosotros no hemos podido suplir la falta de algunos jugadores. Estuvimos 6 o 7 partidos sin Juan Camilo Angulo y también está la salida de Agustín Palavecino. Además estuvimos 2 partidos sin Jhon Vásquez, que hoy todavía no está. Él quiere ayudar al equipo, dar todo, pero todavía no está al 100%. Ellos para nosotros son jugadores muy importantes que al faltarnos nos disminuyen bastante”, dijo el DT.

Ahora, en la previa de una nueva fecha de la Liga BetPlay, otra vez se refirió al futbolista argentino que empezó el año en Deportivo Cali y ahora hace parte de River Plate. Lo hizo cuando le consultaron por la falta de gol del equipo. El dato es claro. No marcó en sus recientes 3 partidos y solo hizo 2 goles en los últimos 5.

Así respondió esta vez: “Hace 8 partidos que no contamos con Agustín Palavecino y él todavía es el goleador del equipo. Vamos a decir las cosas por su nombre: Palavecino era el jugador más importante del equipo y puede ser error mío que no lo he podido suplir“, concluyó. Así de claro.

Y es que el dato es contundente. Deportivo Cali hizo 11 goles en 13 juegos del 2021. Sus goleadores son: Agustín Palavecino (2), Jorge Arias (2), Marco Pérez (2), Juan Camilo Angulo (1), Darwin Andrade (1), Jhon Vásquez (1), Andrés Colorado (1) y Michell Ramos (1).

Comparativa de goleadores entre Deportivo Cali y Deportes Tolima