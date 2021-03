DT de Deportivo Cali: “Debemos tragar veneno, entrenar mejor y poner la mira en la clasificación”

Alfredo Arias, abierto a las críticas por el momento de Deportivo Cali, recurrió a la frase que han usado Javier Mascherano y Julen Lopetegui, entre otros, para referirse al presente y futuro del cuadro verdiblanco.

Así lo aseguró: “Tengo unos jugadores muy valientes y muy buenos profesionales que dan todo en la cancha, se esfuerzan y están recibiendo menos de lo que merecen. Un técnico muy famoso dijo: ‘traguemos el veneno que todos los merecimientos llegan’. En este momento es lo que debemos hacer: tragar veneno, entrenar mejor y poner la mira en lo que tenemos que poner, clasificar entre los 8”.

Bajo su mando, Deportivo Cali cumplió una excelente campaña en las primeras fechas de la Liga BetPlay I-2021. El equipo fue líder durante varias jornadas. Después de ganarle a Junior en Barranquilla todo cambió. Ahora lleva 8 juegos sin ganar. A falta de 4 compromisos, está a la expectativa de la clasificación a la siguiente fase. Es lo que buscará en lo que viene.

“Hoy nos faltó algo que nos está faltando hace muchos partidos y bueno… uno trata de soslayar el tema, de darle vueltas de un lado para el otro, pero estamos careciendo de gol. Los números no mienten. Hace muchos partidos que no hacemos gol y en este juego, si no haces goles, no te anotan los merecimientos. Eso nos está faltando”, agregó el DT de Deportivo Cali.

Para finalizar Alfredo Arias dijo: “El resultado es lo más importante en el fútbol. Ganar es lo que quiere el rival y queremos nosotros. Lo que pasa es que para llegar a ese resultado uno debe hacer cosas. Creo que el equipo hace las cosas para poder ganar, pero este juego tiene eso. A veces te da y a veces te quita. En este momento nos está quitando y nos ha quitado. No puede haber excusas. Lo que debemos poner es buscar las causas, corregir los errores, porque siempre hay alguno. Tenemos que profundizar la mirada, aceptar el error y corregirlo en la semana. Tengo un grupo que trabaja muy bien, ahora es fijar, tranquilizarnos, mirar para adentro, aceptar las críticas, está perfecto que nos critiquen y poner el timón, por más tormenta que haya, y ese timón es clasificar en los 8. Quedan 4 partidos y dependemos de nosotros mismos”.

