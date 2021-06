Deportivo Cali y Michael Ortega. ¡Así es el tema!

Empezó a hablarse de la posibilidad que tendría Michael Ortega de quedarse en Deportivo Cali para el 2021-2, luego de un semestre de entrenamientos con el club tras la desvinculación de Omonia Nicosia en Chipre.

Luego de esa experiencia el futbolista regresó a Colombia con la intención de tener una nueva oportunidad en la Liga BetPlay. Pidió permiso para entrenarse en Deportivo Cali. Así sucedió y sigue pasando. Tomó ese tiempo para demostrar que quiere tener una nueva chance en el club y poco a poco parece haber ido convenciendo a más de uno en tal decisión.

▶: ¿Algún equipo interesado en Rafael Dudamel? Vuelve a estar libre

▶: Se respondió en la rueda de prensa de Deportivo Cali: ¿tras la eliminación continúa Alfredo Arias?

▶: La quinta eliminación de Deportivo Cali con Alfredo Arias como DT

Michael Ortega no compitió en el 2021-1. Se quedó en Deportivo Cali en busca de una nueva oportunidad. Hoy se dice que la tendría. Es una versión periodística que va tomando fuerza. Él ya ha hecho varios entrenamientos con el grupo profesional bajo el mando de Alfredo Arias. El DT ya lo conoce y consideraría que puede ser una opción importante para los retos venideros.

Además es un futbolista que está libre y que públicamente ha manifestado el deseo de volver. “Le dije al Deportivo Cali que jugaría por la plata que me dijeran. Hasta por un millón mensual, por el mínimo o gratis, y no obtuve respuesta positiva (…); Igual sigo entrenándome con ellos. Es el equipo de mis amores”, dijo Michael Ortega en entrevista en El Alargue el pasado 24 de marzo.

En el club lo han pensado. Marco Caicedo, el presidente, respondió sobre su nombre en entrevista en El Corrillo de Mao el pasado 31 de marzo dijo: “El de Michael Ortega es un tema que tendremos que abordar en su momento. El Comité Ejecutivo, desde que entró, no me ha dado el aval para siquiera considerarlo porque hay temas extra futbolísticos y futbolísticos. Hay que ser realistas. Yo creí mucho en él. Cuando salió, para mí era un fenómeno. Era un jugador diferente, con fantasía, con sorpresa, magia… Y claro, tengo ese recuerdo en mi retina de cuando era hincha. Pero uno se pone a analizar qué pasó después. Él lleva 7 años en los que prácticamente se pierde como futbolista. No tienen ningún tipo de resultados y objetivos por un periodo extremadamente largo y también unos problemas extra futbolísticos que le empiezan a marcar el derrotero y el estigma de lo que se convierte su vida. Esos son temas que uno tiene que considerar en su momento”, fue lo primero que respondió.

Y agregó: “Nosotros tenemos un grupo muy sano que se ha caracterizado porque no tiene ningún tipo de incidencias por fuera del fútbol. Eso hay que valorarlo y protegerlo muy bien. En el pasado, incluso reciente, tuvimos problemas con un par de jugadores terminaron dañándonos la temporada. Entonces dije muchas cosas, pero sin decir que en algún momento miraremos lo de Michael Ortega, más si hablamos de un costo/beneficio, porque aparentemente él dice que jugaría por amor. Eso falta por verse”.

Ya estaría siendo analizado y va inclinándose hacia darle una nueva oportunidad. A los 29 años y 11 después de salir de Deportivo Cali en venta hacia el Club Atlas en México, se daría su regreso. La última vez que jugó en Colombia fue en 2018 con la camiseta de Deportivo Pasto.