Deportivo Cali y el que podría ser el próximo equipo de Jhon Vásquez

Desde hace varias semanas se viene hablando de la posible salida de este delantero y podría terminar yendo a jugar al fútbol mexicano.

Jhon Vásquez es uno de los jugadores más interesantes que ha fichado el Deportivo Cali recientemente. Un extremo regateador, con gol y mucho desequilibrio en el arco rival. Después de que el equipo haya comprado sus derechos deportivos, llegaron a las oficinas del club varias ofertas para la compra definitiva de su pase y están cerca de llegar a un acuerdo.

Según se pudo conocer, el futbolista de 26 años está cerca de ser nuevo jugador del FC Juárez de la primera división del fútbol mexicano. Así lo reportó el periodista de Caracol Radio, Diego Rueda, generando mucho movimiento en la ciudad de Cali y qu hastae el presidente del club hablara sobre estas negociaciones.

En diálogo con RCN Radio, Marco Caicedo, presidente del equipo, dijo. “Ese es un juego especulativo en el cual yo no entro. Nosotros tenemos una política y es que hasta que no se definan ciertos aspectos no sacamos nada a la luz pública. De hecho sí se puede hablar de Eduard Caicedo que se va para el Tolima, eso ya está firmado“, comentó.

Vásquez ha sido un jugador importante para el Cali en estos dos campeonatos que lleva en el club donde jugó 40 partidos y marcó 7 goles en todas las competencias. Asimismo, fue uno de los jugadores con mayor cantidad de regates completados en el fútbol colombiano y ya fue considerado por Reinaldo Rueda para la Selección Colombia durante el microciclo de Reinaldo Rueda.