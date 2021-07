Deportivo Cali y el otro equipo colombiano en el que jugaría Santos Borré

Eintracht Frankfurt es el futuro de Rafael Santos Borré. Allí firmó contrato hasta 2025 y antes de su viaje a Alemania, atendió una entrevista en la que habló de lo que desea para su regreso al fútbol colombiano.

Está lejos, claro. Es un atacante de 25 años que acaba de cerrar un vínculo por 4 temporadas para jugar en la Bundesliga. Ya estuvo en LaLiga en España y también en el fútbol argentino, teniendo competencia internacional del más alto nivel. Jugó finales de Copa Libertadores y hasta un Mundial de Clubes.

Luego de todo lo que ya hizo y a la expectativa de lo que viene, siempre está el tema del fútbol colombiano. Ese fue el inicio de su carrera deportiva. Hizo parte de un Deportivo Cali con el que fue campeón y del que dio el salto hacia el fútbol del exterior. Cuando le preguntan por el posible regreso a Colombia en un futuro, claramente habla del cuadro verdiblanco pero esta vez no fue el único al que mencionó.

En entrevista en El VBAR (Caracol Radio), Rafael Santos Borré respondió: “La prioridad siempre la tendrá el Deportivo Cali. Si no jugara en Cali, en Colombia jugaría en Junior“. Así de claro. Es el equipo principal de la ciudad en la que nació y con el que no ha tenido la oportunidad. De su parte está la disponibilidad para hacerlo en algún momento si es que no se da su regreso al cuadro verdiblanco.

De momento está lo que hizo recientemente haciendo parte de la presentación de la nueva camiseta. Durante la semana se realizó un evento en el que Deportivo Cali compartió con sus fanáticos las prendas realizadas por Le Coq Sportif. Y ahí apareció Santos Borré luciéndolas.

