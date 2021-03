Deportivo Cali: ¿Vuelve Juan Camilo Angulo en el clásico?

Desde el 2 de febrero que Deportivo Cali no cuenta con Juan Camilo Angulo. Su capitán ha sido baja en 7 partidos, pero ya está entrenando con normalidad. ¿Jugará el clásico ante América?

Se lo consultaron al DT Alfredo Arias en rueda de prensa. Ha sido una pregunta constante para él, pues se trata de uno de los futbolistas referentes que tiene el plantel verdiblanco. Desde inicios de febrero no ha estado disponible por una lesión que sufrió jugando en Tunja ante Boyacá Chicó (lesión muscular en el bíceps femoral).

¿Vuelve ahora para jugar el clásico? “Es una posibilidad, no te voy a contestar más, es una posibilidad”, fue lo único que dijo Alfredo Arias al respecto. El DT prefiere evitar dar pistas de cara al importante duelo ante el clásico rival. Sí se sabe que Juan Camilo Angulo ya ha regresado a hacer trabajos con el resto del grupo. Está recuperado. No hay dolor y todo dependerá de la decisión del DT, que se la ha jugado por Hárold Gómez ante su ausencia.

Y precisamente de él habló para complementar su respuesta sobre Juan Camilo Angulo: “Es verdad que Hárold ha ido mejorando partido a partido. Tiene que ver con la continuidad. Él venía de no jugar y con nosotros jugó poco el año pasado. Entonces tiene que ver con ponerse en forma al competir y competir. Esa posición en Colombia no es fácil de cubrir. La posición de defensa por las bandas no es fácil porque acá hay cada jugador potente, veloz, hábil, con cualidades técnicas. Controlarlos es difícil y Hárold Gómez nos dio una gran mano en que no tuvimos al capitán”.

Angulo y Gómez van a Jugar El clásico? Esto dijo Alfredo Arias @MiPrimerAmor19 @arango_julian pic.twitter.com/W2N33KBnc9 — Carlos Llanos (@cafellaga) March 9, 2021

