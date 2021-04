Deportivo Cali: ¿Por qué Lucas Pusineri sí y Máyer Candelo no?

Sucedió en Deportivo Cali y Máyer Candelo dice sentirse triste por eso. Luego de jugar en un par de ciclos con su camiseta y alcanzar dos títulos, buscó la oportunidad de ser su DT y todavía no se le dio.

Cuando Lucas Pusineri se alejó del cargo, una de las opciones que se tuvo en el cuadro verdiblanco para reemplazarlo fue Máyer Candelo (aunque no tuvo contactos con altos directivos). Venía de dirigir a Cortuluá en 2019. “Vamos a ser claros en esto. Nunca hablé con el presidente ni con alguien de la cabeza. Una persona me llamó y me dijo que podría haber una posibilidad (…). Le di mi cuerpo técnico y hasta ahí llegó todo. Nunca hubo ofrecimiento. Sé que estaba en una lista con el profe que hay hoy (Alfredo Arias) y también supe por qué lo escogieron a él”, declaró en entrevista con el Súper Combo (RCN Radio).

▶: ¿Remontadas de Deportivo Cali en Sudamericana? Un solo antecedente

▶: ¡Bajas confirmadas para Deportivo Cali en Copa Sudamericana!

▶: La última vez que Deportivo Cali ganó por 4 goles

Allí mismo y a raíz de esa decisión, es que Máyer Candelo expresó su tristeza por esas decisiones que se toman en Deportivo Cali: “Me dio mucha tristeza que me dijeran que Deportivo Cali es difícil de dirigir y que quería que mejor fuera a dar una vuelta de un año para tomar más experiencia. Y si usted ve, el entrenador que habían tenido antes (Lucas Pusineri), hizo lo mismo que yo. Yo en Cortuluá y él en Cúcuta Deportivo. Era un primerizo y le dieron el Cali. Eso me dio tristeza porque a los de otro lado se lo dan y a los de la casa no. Todos los equipos son iguales, unos tienen más nombre y otros menos por sus títulos y su historia”, dijo.

Dicha decisión le genera tristeza al futbolista que fue campeón con el cuadro verdiblanco en 1995-96 y en 1998. Él actualmente es entrenador. Espera una nueva oportunidad. Ya dirigió más de 40 partidos con Cortuluá. ¿Alguna vez tendrá la oportunidad de dirigir a Deportivo Cali?

Lo que dijo Máyer Candelo sobre Deportivo Cali (Súper Combo)