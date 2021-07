Deportivo Cali: la queja que ya hizo y la que hará por los arbitrajes en la Liga BetPlay

Pasaron dos fechas de la Liga BetPlay y en las dos hubo arbitrajes que ocasionaron sendas molestias en Deportivo Cali. Por lo que sucedió ante Santa Fe en la Fecha 1 hubo una queja formal ante la Dimayor. También la habrá por lo que pasó ante Independiente Medellín.

Recordemos. En El Campín, ante Santa Fe, hubo un gol de Jorge Marsiglia que se invalidó por una aparente falta. El tanto fue anulado por el árbitro Jhon Hinestroza. Ese partido terminó en triunfo de Deportivo Cali e igual hubo queja del equipo. Se envió formalmente e incluso se tuvo respuesta, según lo contó el presidente Marco Caicedo en entrevista en el Súper Combo (RCN Radio).

“Nos quejamos por el arbitraje en Bogotá. Mandamos una carta pidiendo una explicación muy respetuosa. Nos enviaron una carta muy sencilla en la que dice que la interpretación del árbitro es que hay inherencia sobre un jugador que salta y que hay injerencia en la jugada”, fue lo que informó el presidente de lo que hicieron y lo que les respondieron.

Y agregó: “Digamos que eso lo acepto porque es un tema de interpretación. Pero lo de ayer no (Independiente Medellín). No puede haber tema de interpretación. Este es un deporte de contacto. A Andrés Colorado lo tienen totalmente abrazado. Jhon Vásquez alcanza a ponerle 3 dedos e interpretan que hay un foul cuando no tiene incidencia sobre la jugada. Es absurdo”.

Por eso la queja que enviará Deportivo Cali nuevamente en la Dimayor. La postura que hay en el equipo verdiblanco frente a estos temas está clara y así la resume su presidente: “Esta gente, definitivamente, es incompetente, está mal capacitada. Y casi siempre son los mismos. En cualquier empresa del mundo, un funcionario que no sirve recibe una sanción. Y si no vuelve a servir, se va. Así es que funcionan las compañías. Estos señores pasan derechito, como si nada. ¿Hasta cuándo? Profesionalicemos el arbitraje. No es una persecución pero lo estamos viviendo todos. Todas las fechas lo vive alguien”.